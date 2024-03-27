У Литві затримали письменника з РФ, який проживав у країні нелегально
Литовська поліція затримала у Вільнюсі письменника з Росії, який проживав у державі нелегально
Про це повідомляє Delfi.
Зазначено, що правоохоронці зупинили автомобіль Alfa Romeo, за кермом якого був іноземець. Він не пред’явив поліції жодного документу, який підтверджує його особу. За його словами, він їх забув вдома, зокрема й права.
Чоловік розповів поліцейським, що він - письменник-фантаст і в Литві живе давно.
Правоохоронці поїхали з іноземцем до нього додому, аби перевірити документи. Там з’ясувалось, що віза чоловіка не є чинною з 26 червня 2020 року, а загалом письменник з РФ нелегально пробув у Литві 1372 дні.
Громадянин Росії сказав, що не поспішав оновлювати документи, оскільки в цьому не було необхідності.
"Поліція передала іноземця в руки прикордонників", - резюмують у повідомленні.
- 15 березня повідомлялося, що Латвія має намір депортувати близько 800 росіян, які не мають права на перебування в країні. Ці громадяни РФ не подали заяви на постійне або тимчасове проживання.
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