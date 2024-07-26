Російське судно порушило водний простір Фінляндії
Міністерство оборони Фінляндії заявило, що 26 липня російське судно ймовірно порушило територіальні води країни у Фінській затоці
Про це інформує міністерство оборони Фінляндії.
Російське судно підозрюється у територіальному порушенні морських просторів Фінляндії у східній частині Фінської затоки.
За даними відомства, підозрюване порушення відбулося у другій половині дня 26 липня.
"Як вищий орган територіального нагляду, міністерство оборони спрямовує і координує діяльність органів територіального нагляду в питаннях, пов'язаних з територіальним наглядом. Прикордонна служба відповідає за розслідування інцидентів, пов'язаних з порушенням кордону", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони Фінляндії наглядали, що попереднє підтверджене територіальне порушення відбулося 10 червня 2024 року, коли чотири російські державні літаки увійшли в повітряний простір Фінляндії біля узбережжя островів Ловііса і Порвоо.
Наразі прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть додаткову інформацію в процесі перевірки.
- Президент Фінляндії Александр Стубб затвердив закон про можливості відмови мігрантам у притулку, ухвалений через побоювання дій РФ. Він набув чинності 22 липня.
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