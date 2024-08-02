Російський опозиціонер Яшин заявив, що просив не включати його в обмін між РФ та Заходом
Опозиційний політик РФ Ілля Яшин заявив, що просив не додавати його в переліки обміну між Росією та Заходом
Про це повідомляє DW.
"З першого дня за ґратами я говорив, що не готовий до жодних обмінів. Я публічно просив не включати мене до жодних обмінних списків. Я відмовився залишати Росію під загрозою арешту", - сказав Яшин на зустрічі з журналістами в Бонні.
Також чоловік зачитав заяву, написану перед обміном: там він зазначив, що вважає своє видворення з Росії незаконним.
"Найбільше мені зараз хочеться повернутися додому, до Росії. Моє перше бажання. Купити квиток та полетіти до Росії", - підкреслив опозиціонер.
Водночас чоловік усвідомлює: якщо він повернеться, то "підставить інших політичних вʼязнів, і обміни можуть припинитися".
Також за словами Яшина, він виборював до останнього своє право залишитися у РФ.
"За кілька днів до обміну до нього в камеру прийшли співробітники ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), вимагаючи від нього підписати прохання про помилування, але "я сказав абсолютно чітко і недвозначно, що не буду ніколи просити вибачення у людини, яку вважаю вбивцею і тираном", - пише DW.
- 31 липня повідомлялось, що деякі опозиціонери, зокрема ті, хто виступають проти війни в України, зникли з російських в'язниць. Правозахисники припускали можливий обмін із Заходом.
- 1 серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
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