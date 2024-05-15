Роспропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності до замаху на Фіцо

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Російські державні пропагандисти намагаються використати замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в дезінформаційній війні не лише проти України, а й проти Словаччини", - пише ЦПД.

У Центрі відзначають, що у той час, коли різні країни (прим. - зокрема й Україна) висловили співчуття Роберту Фіцо, росіяни одразу почали маніпулювати та спекулювати на темі замаху. Пропаганда РФ безпідставно звинувачує Україну у причетності до замаху на словацького премʼєра.

"Такою дезінформаційною кампанією російська держава лише засвідчує свою зневагу до Словаччини та фактично зізнається в тому, що єдина російська мета – це якнайбільший розкол між європейськими країнами, зокрема між Україною та Словаччиною", - йдеться у повідомленні ЦПД.