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Роспропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності до замаху на Фіцо

15 травня, 2024 середа
20:51
Світ Маргарита Симоньян
Зміст

Після того як на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо був скоєний напад, російська пропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Російські державні пропагандисти намагаються використати замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в дезінформаційній війні не лише проти України, а й проти Словаччини", - пише ЦПД.

У Центрі відзначають, що у той час, коли різні країни (прим. - зокрема й Україна) висловили співчуття Роберту Фіцо, росіяни одразу почали маніпулювати та спекулювати на темі замаху. Пропаганда РФ безпідставно звинувачує Україну у причетності до замаху на словацького премʼєра.

"Такою дезінформаційною кампанією російська держава лише засвідчує свою зневагу до Словаччини та фактично зізнається в тому, що єдина російська мета – це якнайбільший розкол між європейськими країнами, зокрема між Україною та Словаччиною", - йдеться у повідомленні ЦПД.

  • У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Теги:
Україна
Росія
Словаччина
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Роберт Фіцо
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2024, середа
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