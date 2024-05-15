Роспропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності до замаху на Фіцо
Після того як на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо був скоєний напад, російська пропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
"Російські державні пропагандисти намагаються використати замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в дезінформаційній війні не лише проти України, а й проти Словаччини", - пише ЦПД.
У Центрі відзначають, що у той час, коли різні країни (прим. - зокрема й Україна) висловили співчуття Роберту Фіцо, росіяни одразу почали маніпулювати та спекулювати на темі замаху. Пропаганда РФ безпідставно звинувачує Україну у причетності до замаху на словацького премʼєра.
"Такою дезінформаційною кампанією російська держава лише засвідчує свою зневагу до Словаччини та фактично зізнається в тому, що єдина російська мета – це якнайбільший розкол між європейськими країнами, зокрема між Україною та Словаччиною", - йдеться у повідомленні ЦПД.
- У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
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