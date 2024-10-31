Розкритикував візит Орбана до Грузії: Угорщина викликала посла Швеції через заяву шведського прем'єра
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розкритикував візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Грузії: Будапешт у відповідь викликав шведського посла
Про це інформує Reuters.
Перебуваючи в Тбілісі прем'єр Угорщини заявив, що вибори в Грузії були вільними і демократичними. Крістерссон коментуючи ці слова зауважив, що Орбан не говорив від імені Швеції чи інших європейських країн, а "можливо, говорив від імені Росії".
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У відповідь на це Угорщина викликала шведського посла до МЗС. Речниця МЗС Швеції підтвердила, що зустріч відбулася.
"Ми маємо постійні контакти з Угорщиною в рамках наших двосторонніх відносин. Двосторонній діалог є важливою і природною частиною відносин", - сказала вона.
- 28-29 жовтня 2024 року прем’єр Угорщини Віктор Орбан відвідував Грузію з офіційним візитом. В ЄС заявили, що поїздку слід розцінювати як особисту ініціативу.
- Міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців.
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