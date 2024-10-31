Розкритикував візит Орбана до Грузії: Угорщина викликала посла Швеції через заяву шведського прем'єра

Про це інформує Reuters.

Перебуваючи в Тбілісі прем'єр Угорщини заявив, що вибори в Грузії були вільними і демократичними. Крістерссон коментуючи ці слова зауважив, що Орбан не говорив від імені Швеції чи інших європейських країн, а "можливо, говорив від імені Росії".

Читайте також: Орбан запланував дводенний візит у Грузію. В ЄС заявили, що поїздку слід розцінювати як особисту ініціативу

У відповідь на це Угорщина викликала шведського посла до МЗС. Речниця МЗС Швеції підтвердила, що зустріч відбулася.

"Ми маємо постійні контакти з Угорщиною в рамках наших двосторонніх відносин. Двосторонній діалог є важливою і природною частиною відносин", - сказала вона.