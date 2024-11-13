Розвідка Британії прогнозує посилення інфляційного тиску на економіку РФ у 2025 році
Центральний банк Росії підняв базову процентну ставку до 21%, що є найвищим показником з початку війни в Україні. Ймовірно, у 2025 році інфляційний тиск посилиться
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
25 жовтня Центральний банк Росії підвищив базову процентну ставку до 21%. Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення в Україну і відображає занепокоєння ЦБ РФ щодо зростання інфляційного тиску в російській економіці.
Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що для того, щоб взяти інфляцію під контроль, можуть знадобитися "більш радикальні зміни" в монетарній політиці. Однак рішення ЦБ утримувати високі процентні ставки піддається все більшій критиці з боку ключових керівників підприємств у різних галузях російської економіки.
"Високі відсоткові ставки в російській економіці з великою ймовірністю обмежать інвестиції та зростання бізнесу. Інфляційний тиск, найімовірніше, продовжить посилюватися у 2025 році, оскільки прогнозується зростання державних видатків, а дефіцит робочої сили та тиск санкцій зберігатимуться. Це призведе до збільшення компромісів між зусиллями з контролю над інфляцією та підтримкою зростання російської економіки", - йдеться у повідомленні.
- У 2025 році Росія планує збільшити витрати на оборону до "історичного максимуму" й виділити рекордні 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів), що становить 6,2% від власного валового внутрішнього продукту.
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