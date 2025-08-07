Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю телеканалу Fox Business, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський", - зазначив держсекретар США.

Він також відмітив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.