Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним

Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним

Катерина Ганжа
7 серпня, 2025 четвер
05:30
Світ Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, за умови, що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити

Зміст

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю телеканалу Fox Business, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський", - зазначив держсекретар США.

Він також відмітив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.

  • Під час брифінгу в Білому домі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Марко Рубіо
