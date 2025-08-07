Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, за умови, що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити
Про це Рубіо сказав в інтерв’ю телеканалу Fox Business, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський", - зазначив держсекретар США.
Він також відмітив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.
- Під час брифінгу в Білому домі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом.
