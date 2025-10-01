Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО
Румунія прагне налагодити на своїй території спільне виробництво безпілотників з Україною для власного використання та захисту східного флангу НАТО
Про це заявила очільниця румунського МЗС Оана Цоя, передає Reuters.
За її словами, Київ та Бухарест розпочали відповідні переговори ще до інцидентів з порушеннями повітряного простору країн Європи дронами.
"Ми вважаємо, що для східного флангу є стратегічним, щоб його краще захищали, особливо в протиповітряній обороні. Отже, те, що ми робимо в цьому напрямку, - це створення необхідних партнерств, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників на майбутнє", – сказала Цоя.
Вона уточнила, що такі БПЛА використовуватимуться Румунією та її союзниками з ЄС і НАТО.
"Ми віримо в нашу здатність швидко втілити це в реальність", – заявила румунська міністерка в кулуарах Генасамблеї ООН.
Раніше президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна скоріше не братиме участі в закритті неба над Україною. За його словами, це певним чином означає вступати в конфлікт.
