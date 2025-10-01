Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО

Про це заявила очільниця румунського МЗС Оана Цоя, передає Reuters.

За її словами, Київ та Бухарест розпочали відповідні переговори ще до інцидентів з порушеннями повітряного простору країн Європи дронами.

"Ми вважаємо, що для східного флангу є стратегічним, щоб його краще захищали, особливо в протиповітряній обороні. Отже, те, що ми робимо в цьому напрямку, - це створення необхідних партнерств, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників на майбутнє", – сказала Цоя.

Вона уточнила, що такі БПЛА використовуватимуться Румунією та її союзниками з ЄС і НАТО.