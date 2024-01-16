Салліван у Давосі передасть Зеленському послання від Байдена, - Bloomberg
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі передасть послання від президента США Джо Байдена
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначають у виданні, "у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами від наступу до оборони".
"Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче це чути чи говорити про це публічно", - йдеться у матеріалі Bloomberg.
Також у виданні зазначили, що президент України має передати відповідь Байдену "і нагадати конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби".
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14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорювали пункти Формули миру та узгоджували формат проведення Глобального саміту миру.
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16 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі. Серед тем розмови було посилення протиповітряної оборони.
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