Салліван у Давосі передасть Зеленському послання від Байдена, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначають у виданні, "у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами від наступу до оборони".

"Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче це чути чи говорити про це публічно", - йдеться у матеріалі Bloomberg.

Також у виданні зазначили, що президент України має передати відповідь Байдену "і нагадати конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби".