Салліван: Україна не отримає ядерну зброю, але буде максимально посилена, тому що 21 січня війна не закінчиться

Про це повідомляє АВС News.

"Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні звичайні сили й засоби, щоб вона могла ефективно захищатися і боротися з росіянами, а не ядерні сили та засоби", - заявив Салліван.

За його словами, президент США Джо Байден прагне досягти якомога більшого прогресу у зовнішній політиці до того, як він залишить посаду у січні 2025 року.

Водночас Салліван наголосив, що зі вступом на посаду новообраного президента Дональда Трампа 21 січня 2025 року зовнішньополітичні пріоритети, безсумнівно, будуть змінені.

"Я закликав Україну залучати нову команду, а також усіх наших союзників і партнерів, тому що, знову ж таки, 21 січня війна в Україні просто так не закінчиться. Очевидно, що нова команда матиме свою власну політику, свій власний підхід, і я не можу говорити про це, але що я можу зробити, так це переконатися, що ми поставимо Україну в найкращу можливу позицію, коли передамо естафету", - сказав Салліван, маючи на увазі наступний день після вступу Трампа на посаду.