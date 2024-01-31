Саудівська Аравія відновила переговори зі США щодо посилення оборонних зв’язків, - Bloomberg
Після паузи з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу Саудівська Аравія відновила переговори зі США щодо налагодження тісніших оборонних зв’язків
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, що ознайомлені з переговорами.
Обговорення відбулися в місті Алула в Саудівській Аравії між фактичним правителем, кронпринцем Мухаммедом бін Салманом, і сенаторами США на початку січня.
За словами анонімних джерел видання, йшлося про відновлення попередніх переговорів щодо оборонного пакту, який також передбачав історичний зв’язок між Саудівською Аравією та Ізраїлем.
Зазначається, що Мухаммед бін Салман все ще бачить можливості для розширення співпраці США, попри обурення в арабському світі через удари Ізраїлю, ключового союзника США, по терористам ХАМАСу, і смерть палестинців у Газі, сказали джерела.
- П'ять арабських країн, включаючи Саудівську Аравію, представили план врегулювання для післявоєнної Гази, в якому вони заручилися підтримкою США. Однак Ізраїль його не підтримує
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