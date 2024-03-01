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Сенат США проголосував проти припинення продажу Туреччині винищувачів F-16

1 березня, 2024 п'ятниця
07:53
Світ F-16

29 лютого сенат США проголосував проти припинення продажу Туреччині винищувачів F-16 і комплектів модернізації на суму $23 млрд

Про це повідомляє Reuters.

Сенат проголосував 79 - "проти" резолюції про несхвалення продажу, запропонованої сенатором-республіканцем Рендом Полом.

Перед голосуванням Пол розкритикував турецький уряд і сказав, що дозвіл на продаж підбадьорить його "неналежну поведінку". Прихильники продажу заявили, що для Вашингтона важливо дотримати слово, дане союзнику по НАТО.

Нагадаємо, що продаж був відкладений протягом кількох місяців через відмову Туреччини схвалити приєднання Швеції до військового Альянсу. 

Довідково. Закон США про контроль за експортом зброї дає конгресу право припинити великий продаж зброї, ухваливши резолюцію про несхвалення як у сенаті, так і в палаті представників. Хоча закон діє вже півстоліття, жодна така резолюція не була прийнята конгресом і не пережила президентського вето.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

26 лютого вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.

Теги:
зброя
Туреччина
США
F-16
Військові новини
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