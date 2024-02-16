Сенатор від демократів Джо Манчін заявив, що не балотуватиметься в президенти США
У п'ятницю, 16 лютого, сенатор Джо Манчін III, консервативний демократ від Західної Вірджинії, оголосив, що не буде балотуватися в президенти у 2024 році, щоб розвіяти чутки про те, що він може кинути виклик Байдену як незалежний кандидат
Про це повідомляє CNN.
"Я не буду балотуватися від третьої партії. Я не буду брати участь у президентських перегонах", - заявив сенатор-демократ під час виступу в Університеті Західної Вірджинії в Моргантауні.
Наразі сенатор перебуває в національному турне, де він обмірковує можливість участі в президентських перегонах як незалежний кандидат, ймовірно, від партії "No Labels". Він критикував президента Джо Байдена за надмірну ліберальність, однак водночас заявив, що відмовляється брати участь у будь-яких зусиллях, які допоможуть Дональду Трампу повернутись у Білий дім.
Попередньо Манчін встановив дедлайн для прийняття рішення до весни цього року, але зараз він вирішив відмовитися від нього, щоб зосередитися на новій групі "Americans Together", яка просуває помірковану політику.
У листопаді він оголосив, що не балотуватиметься на третій повний термін у Сенаті, чим підірвав шанси демократів зберегти свою незначну більшість у Палаті представників США.
Манчін відомий у Сенаті своїми двопартійними угодами, а також тим, що зірвав деякі з найамбітніших політичних цілей своєї партії.
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Сенатори від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.
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