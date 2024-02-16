Сенатор від демократів Джо Манчін заявив, що не балотуватиметься в президенти США

Про це повідомляє CNN.

"Я не буду балотуватися від третьої партії. Я не буду брати участь у президентських перегонах", - заявив сенатор-демократ під час виступу в Університеті Західної Вірджинії в Моргантауні.

Наразі сенатор перебуває в національному турне, де він обмірковує можливість участі в президентських перегонах як незалежний кандидат, ймовірно, від партії "No Labels". Він критикував президента Джо Байдена за надмірну ліберальність, однак водночас заявив, що відмовляється брати участь у будь-яких зусиллях, які допоможуть Дональду Трампу повернутись у Білий дім.

Попередньо Манчін встановив дедлайн для прийняття рішення до весни цього року, але зараз він вирішив відмовитися від нього, щоб зосередитися на новій групі "Americans Together", яка просуває помірковану політику.

У листопаді він оголосив, що не балотуватиметься на третій повний термін у Сенаті, чим підірвав шанси демократів зберегти свою незначну більшість у Палаті представників США.

Манчін відомий у Сенаті своїми двопартійними угодами, а також тим, що зірвав деякі з найамбітніших політичних цілей своєї партії.