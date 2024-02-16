Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сенатор від демократів Джо Манчін заявив, що не балотуватиметься в президенти США

Сенатор від демократів Джо Манчін заявив, що не балотуватиметься в президенти США

16 лютого, 2024 п'ятниця
20:21
Світ

У п'ятницю, 16 лютого, сенатор Джо Манчін III, консервативний демократ від Західної Вірджинії, оголосив, що не буде балотуватися в президенти у 2024 році, щоб розвіяти чутки про те, що він може кинути виклик Байдену як незалежний кандидат

Про це повідомляє CNN.

"Я не буду балотуватися від третьої партії. Я не буду брати участь у президентських перегонах", - заявив сенатор-демократ під час виступу в Університеті Західної Вірджинії в Моргантауні.

Наразі сенатор перебуває в національному турне, де він обмірковує можливість участі в президентських перегонах як незалежний кандидат, ймовірно, від партії "No Labels". Він критикував президента Джо Байдена за надмірну ліберальність, однак водночас заявив, що відмовляється брати участь у будь-яких зусиллях, які допоможуть Дональду Трампу повернутись у Білий дім.

Попередньо Манчін встановив дедлайн для прийняття рішення до весни цього року, але зараз він вирішив відмовитися від нього, щоб зосередитися на новій групі "Americans Together", яка просуває помірковану політику.

У листопаді він оголосив, що не балотуватиметься на третій повний термін у Сенаті, чим підірвав шанси демократів зберегти свою незначну більшість у Палаті представників США.

Манчін відомий у Сенаті своїми двопартійними угодами, а також тим, що зірвав деякі з найамбітніших політичних цілей своєї партії.

  • Сенатори від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.

Теги:
політика
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Авдіївка
16 лютого, 2024 п'ятниця
ISW проаналізував ситуацію в Авдіївці та розповів про "тактичний розворот" ворога
Віктор Орбан
15 лютого, 2024 четвер
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
Путін і Лавров
14 лютого, 2024 середа
Лавров заявив, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.79
    Купівля 37.79
    Продаж 38.37
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 лютого
21:37
Оновлено
Володимир Зеленський у Парижі
Україна і Франція підписали угоду про гарантії безпеки
21:33
фейк
"Україна перепродує зброю, яку отримує від США": росіяни вигадали новий фейк
21:32
Ексклюзив
Олексій Навальний
Наслідки від смерті Пригожина були більші, ніж від вбивства Навального, - Магда
21:26
Google Bard
Microsoft, Meta й Amazon: 20 технокомпаній підписали угоду про боротьбу з діпфейками
21:23
конгрес США
У палаті представників презентували альтернативний двопартійний законопроєкт із допомогою Україні
21:21
Ірина Коляденко
Коляденко принесла Україні перше золото ЧЄ-2024 з боротьби
21:00
У Європі розпочались акції протесту під посольствами РФ через смерть Навального
20:33
На фото: протимінні кораблі
Міноборони оголосило про створення угруповання протимінних сил у Чорному морі
20:06
OPINION
Ірина Геращенко
У провалі американського треку є вина українських політичних ігрищ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 723-го дня війни: військова допомога на 1,1 млрд євро від Німеччини, історичне досягнення українського підлітка та продаж яхти Медведчука
19:51
Оновлено
Олексій Навальний
У Росії заявили про смерть Навального у в'язниці. Реакції РФ, України, лідерів ЄС і президента США
19:50
Збитки на майже 300 млн грн: гендиректору Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості
19:48
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
У США підрахували, що Росія витратила на війну в Україні $211 млрд за 2 роки
19:48
Михайло Федоров
В Україні анонсували запуск застосунку для школярів Мрія. Деталі
19:43
Огляд
Боб Марлі: One Love
Пізнай "Смак пристрасті": що подивитися на вихідних
19:24
Тімоті Снайдер
Відбудова України має важливе значення для майбутнього ЄС та США, - історик Снайдер
19:21
Авдіївка
Українські захисники відбили за добу 29 атак на Авдіївському напрямку
19:08
Кирило Буданов
"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
18:54
Ексклюзив
Сергій Пашинський
Затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств, - гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Бельбас
18:54
Сумщина, обстріл
РФ протягом 6 годин обстрілювала цивільну інфраструктуру на Сумщині: загинув чоловік
18:47
Вигадуватимуть "гасла за Путіна": окупанти залучатимуть школярів на ТОТ для агітації на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
18:43
OPINION
Віталій Портников
Не варто сумніватися, що вбивство Навального було заплановано, - Портников
18:37
Володимир Путін
"Путін зробить усе, щоб Надєждін і Даванков були повністю ручними": ЦПД відреагував на смерть Навального
18:31
Тімоті Снайдер
Снайдер: для ефективної відбудови партнери України повинні підтримувати малі неурядові організації
18:20
яхта Royal Romance
Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука
18:20
туберкульоз
В Україні вперше почали використовувати ШІ для діагностики туберкульозу
18:08
На фото: Vivienne Mort
Vivienne Mort випустили пісню на вірш загиблого Максима Далі Кривцова
18:05
Працівники Полтавського ГЗК звернулися до Верховного Суду України через ризик зупинки підприємства 
18:03
OPINION
Олексій Панич
"Правки Лозового": загадка від Малюськи
17:59
Владислав Клименко
Український підліток встановив історичне досягнення на Кубку світу зі скелетону
17:58
КНДР, Північна Корея
Щонайменше 24 балістичні ракети виробництва КНДР РФ використала для обстрілів України, - генпрокурор
17:57
Оновлено
Зеленський у Німеччині
Україна і Німеччина підписали угоду про "безпекову співпрацю", ФРН оголосила про новий пакет військової допомоги
17:50
Денис Малюська
Тисячі українців із судимістю виявили бажання поповнити лави ЗСУ, – Малюська
17:44
На фото: Аліна Байкова
"Маленька путінська повія": модель Аліна Байкова відповіла Меган Фокс на образи українок
17:44
Інфографіка
Шахтар
Рейтинг УЄФА: який вигляд має таблиця коефіцієнтів після матчу "Шахтар" - "Марсель"
17:43
Камала Гарріс
"Уся Європа буде під загрозою": віцепрезидентка США Гарріс вважає, що в разі поразки України Путін нападе на ЄС
17:32
РФ обстріляла село на Харківщині: загинув 52-річний чоловік
17:20
Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Командування має діяти так, аби мінімізувати втрати
17:16
Олег Ніколенко
Антиукраїнські акції в Польщі порушують принципи українсько-польської солідарності, - МЗС
17:12
Принц Гаррі
Принц Гаррі розглядає можливість отримати громадянство США, відмовившись від своїх титулів, - The Telegraph
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV