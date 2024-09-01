"Сербія не є троянським конем для РФ": Вучич заперечив тісні зв'язки з Путіним

Про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції з безпеки Globsec Празі, повідомляє Radio Free Europe.

За словами Вучича, він не зустрічався і не розмовляв з Путіним щонайменше два з половиною роки, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Він підкреслив, що Сербія не намагається "сидіти на двох стільцях" і продовжує свій шлях до вступу в Євросоюзу.

"Ми на шляху до ЄС. Так, у нас традиційно дуже хороші зв’язки з Росією, і ми цього не приховуємо, і я цього не соромлюся. Так завжди було між сербами й росіянами", - наголосив сербський президент.

За його словами, хоча члени країн ЄС не погоджуються з позицією Сербії, яка, на відміну від більшості інших кандидатів на вступ, не ввела санкції проти Росії, "вони розуміють позицію Белграда".

Вучич також вважає, що Євросоюз має більше довіряти Сербії та її прагненню до євроспільноти. Найбільшою проблемою на шляху до ЄС він назвав не відносини Сербії з Росією чи Україною, а ситуацію частково визнаного Косова.