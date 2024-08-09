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Головна Світ Вучич заявив, що Росія попередила Сербію про підготовку "державного перевороту"

Вучич заявив, що Росія попередила Сербію про підготовку "державного перевороту"

Марія Науменко
9 серпня, 2024 п'ятниця
22:46
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що отримав офіційне попередження від Російської Федерації про можливі "масові заворушення та державний переворот" в країні

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Про це інформує Telegraf.

За словами Вучича, ця заява підтверджує чутки про підготовку до радикальних дій, спрямованих на повалення законного уряду країни.

Він додав, що цю інформацію вже вивчають компетентні органи, запевнивши громадян, що сербські спецслужби працюють цілодобово, щоб забезпечити безпеку країни.

"Тим, хто фантазують, що зможе добитись цього силою, нічого не вдасться. Сербія невтомно йде вперед, вони не можуть і не зупинять її, і ніхто ніколи не зупинить. Це моє послання всім: людям не потрібно хвилюватися", - наголосив сербський президент.

  • У травні прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що стратегічною метою країни є вступ до Європейського Союзу, та висловив намір зберегти дружні відносини з РФ.
Теги:
Росія
Сербія
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