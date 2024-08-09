Вучич заявив, що Росія попередила Сербію про підготовку "державного перевороту"

Про це інформує Telegraf.

За словами Вучича, ця заява підтверджує чутки про підготовку до радикальних дій, спрямованих на повалення законного уряду країни.

Він додав, що цю інформацію вже вивчають компетентні органи, запевнивши громадян, що сербські спецслужби працюють цілодобово, щоб забезпечити безпеку країни.

"Тим, хто фантазують, що зможе добитись цього силою, нічого не вдасться. Сербія невтомно йде вперед, вони не можуть і не зупинять її, і ніхто ніколи не зупинить. Це моє послання всім: людям не потрібно хвилюватися", - наголосив сербський президент.