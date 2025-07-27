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Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич

Марія Науменко
27 липня, 2025 неділя
17:47
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна не змінює своєї зовнішньополітичної лінії та не планує приєднуватися до санкцій Євросоюзу проти Росії

Зміст

Про це пише сербське видання Dnevnik.

Цю позицію він озвучив під час відкриття нового Центру паліативної допомоги Університетського клінічного центру Сербії в Батайниці, коментуючи заяву міністра з питань євроінтеграції Неманьї Старовича, який припустив, що Белград може переглянути своє ставлення до санкцій.

"Ми проводимо свою політику, яка базується на принципах, а не на тому, чи подобається нам щось і чи відповідає нам щось у той чи інший момент... Ми будемо продовжувати свою політику, яка була принциповою і яка досі показала себе правильною, яку ніхто не любив, ні на заході, ні на сході, але яку люблять громадяни Сербії, адже це політика незалежної і суверенної держави Сербії", - заявив Вучич.

Президент Сербії уточнив, що слова Старовича були інтерпретовані дещо інакше, і висловив жаль, що "деякі наші друзі в російських ЗМІ ледь не чекають, щоб знайти щось, що могло б зашкодити Сербії".

"Мені шкода, що в нас є багато людей на внутрішній політичній арені, які швидко кидаються захищати Росію, а не те що коли-небудь кинуться захищати Сербію. Я повинен розчарувати їх усіх: Сербія не буде вводити санкції проти Російської Федерації", – додав він.

  • Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Європейський Союз розпочав підготовку 19-го пакета санкцій проти Росії й Україна вже подала свої пропозиції щодо його змісту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
політика
Сербія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
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