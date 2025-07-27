Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич

Про це пише сербське видання Dnevnik.

Цю позицію він озвучив під час відкриття нового Центру паліативної допомоги Університетського клінічного центру Сербії в Батайниці, коментуючи заяву міністра з питань євроінтеграції Неманьї Старовича, який припустив, що Белград може переглянути своє ставлення до санкцій.

"Ми проводимо свою політику, яка базується на принципах, а не на тому, чи подобається нам щось і чи відповідає нам щось у той чи інший момент... Ми будемо продовжувати свою політику, яка була принциповою і яка досі показала себе правильною, яку ніхто не любив, ні на заході, ні на сході, але яку люблять громадяни Сербії, адже це політика незалежної і суверенної держави Сербії", - заявив Вучич.

Президент Сербії уточнив, що слова Старовича були інтерпретовані дещо інакше, і висловив жаль, що "деякі наші друзі в російських ЗМІ ледь не чекають, щоб знайти щось, що могло б зашкодити Сербії".

"Мені шкода, що в нас є багато людей на внутрішній політичній арені, які швидко кидаються захищати Росію, а не те що коли-небудь кинуться захищати Сербію. Я повинен розчарувати їх усіх: Сербія не буде вводити санкції проти Російської Федерації", – додав він.