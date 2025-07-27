Україна передала ЄС пропозиції щодо 19-го санкційного пакета проти РФ, - уповноважений із санкцій Власюк

Про це він заявив в етері телемарафону, передає РБК-Україна.

"Ми продовжуємо роботу - Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакета ЄС", - зазначив Власюк.

Він зауважив, що ключовим елементом нового пакета санкцій Україна бачить обмеження, спрямовані проти нафтової інфраструктури Росії. Уповноважений нагадав про ефективність попередніх санкцій, зокрема у 18-му пакеті, коли під обмеження потрапив великий нафтопереробний завод в Індії, що, за його словами, дало миттєвий результат.

"Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту - це відразу має результат", - додав Власюк.

Окрім нафтової сфери, Україна пропонує накласти обмеження на капітанів тіньового флоту РФ, морських терміналів, портової інфраструктури та страхових компаній.

"Інша велика тема - це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів", - підсумував Власюк.