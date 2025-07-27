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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Україна передала ЄС пропозиції щодо 19-го санкційного пакета проти РФ, - уповноважений із санкцій Власюк

Марія Науменко
27 липня, 2025 неділя
17:05
Війна з Росією Владислав Власюк

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Європейський Союз розпочав підготовку 19-го пакета санкцій проти Росії і Україна вже подала свої пропозиції щодо його змісту

Зміст

Про це він заявив в етері телемарафону, передає РБК-Україна.

"Ми продовжуємо роботу - Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакета ЄС", - зазначив Власюк.

Він зауважив, що ключовим елементом нового пакета санкцій Україна бачить обмеження, спрямовані проти нафтової інфраструктури Росії. Уповноважений нагадав про ефективність попередніх санкцій, зокрема у 18-му пакеті, коли під обмеження потрапив великий нафтопереробний завод в Індії, що, за його словами, дало миттєвий результат.

"Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту - це відразу має результат", - додав Власюк.

Окрім нафтової сфери, Україна пропонує накласти обмеження на капітанів тіньового флоту РФ, морських терміналів, портової інфраструктури та страхових компаній.

"Інша велика тема - це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів", - підсумував Власюк.

  • Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), спрямовані на посилення тиску на Російську Федерацію. Ці кроки передбачають повну синхронізацію українського санкційного законодавства з європейськими обмеженнями, а також введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу.
Теги:
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Росія
ЄС
політика
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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