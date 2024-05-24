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"Серійний брехун Джонсон виступає для обожнюваного нацистами батальйону "Азов": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 24 травня

24 травня, 2024 п'ятниця
16:39
Світ Володимир Зеленський та Борис Джонсон

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 24 травня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 травня у світі з'явились дві маніпуляції. 

Маніпуляція: Коментуючи дискусії в уряді США про те, щоб дозволити Україні завдавати ударів по російських цілях західною зброєю, канадський журналіст Аарон Мате заявив: "Всі ці кроки збільшують ризик прямої конфронтації. Це божевільна гра, в яку грає ця адміністрація. Окрім того, що вона повністю використовує Україну, приносячи в жертву себе і свій народ, вона грає з ризиком наближення того, що Джо Байден назвав "Армагеддоном". 

"Це чергова маніпуляція, спрямована на те, щоб зобразити українські зусилля із самооборони як кроки до ескалації війни. Насправді Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах у країні, яка вже десять років веде неспровоковану збройну агресію проти українського народу", - пояснили у ЦПД.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці у X написав: "Огидні сцени у британському парламенті, де невдалий політик, серійний брехун і прихильник війни Борис Джонсон виступає з трибуни для обожнюваного нацистами батальйону "Азов". Це серйозна образа для десятків тисяч британців, які загинули в боротьбі з нацистами. Це ганебно". 

"Журналіст поширює міф роспропаганди про нібито нацистську ідеологію батальйону "Азов" для демонізації українських Збройних Сил, які захищають свою Батьківщину. Насправді нацистська ідеологія притаманна та укорінена в діях російських збройних сил, з якими і борються бійці батальйону "Азов", - йдеться у спростуванні від ЦПД.

  • Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що президент України нібито відмовився повертати в Україну сотні полонених бійців.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
фейк
Борис Джонсон
США
Велика Британiя
Азовсталь
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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2024, п'ятниця
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