Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сейм Литви проголосував за вихід країни з Конвенції щодо касетних боєприпасів

Сейм Литви проголосував за вихід країни з Конвенції щодо касетних боєприпасів

18 липня, 2024 четвер
19:35
Світ Литва прапор

Сейм Литви на засіданні 18 липня ухвалив рішення денонсувати Конвенцію щодо касетних боєприпасів, яка забороняє їх застосування

Зміст

За це проголосували 103 члени сейму, проти – 1, ще чотири депутати утрималися, пише Delfi.

Після виходу Литви з цієї міжнародної угоди більше не залишається обмежень на закупівлю, накопичення, а в разі війни й застосування касетних боєприпасів.

Один з ініціаторів питання, міністр оборони Лаурінас Кащюнас, стверджує, що до виходу з конвенції спонукала зміна геополітичної ситуації.

"Такі конвенції вагомі, коли всі країни їх дотримуються. У цьому випадку проблема в тому, що Російська Федерація, яка здійснює агресію проти України й має імперіалістичні амбіції, не дотримується цих правил", - сказав урядовець.

"Тоді, коли ми ратифікували цю конвенцію і приєдналися до неї, була інша епоха. Тепер усе набагато складніше. Тому було б дуже неправильно, якби держава, готуючись до своєї оборони, одразу сказала, які потужності вона не використовуватиме для своєї оборони", - додав він.

Дискусії щодо виходу Литви з підписаної в Осло конвенції, яка забороняє застосування касетних боєприпасів, виникли ще влітку минулого року.

Литва ратифікувала Конвенцію щодо касетних боєприпасів у 2010 році.

Касетні боєприпаси в Україні

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Тоді адміністрація американського президента Джо Байдена була не готова виконати це побажання і думала над проханням.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

7 липня 2023 року США про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, який включатиме касетні боєприпаси DPICM. Білий дім отримав від України письмові гарантії, що вона з обережністю застосовуватиме касетні боєприпаси, щоб уникнути ризиків для цивільних.

13 липня 2023 року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський підтвердив отримання Україною касетних боєприпасів від США. 

Теги:
Новини
зброя
Литва
Читайте також:
Війна з Росією, ЗСУ
17 липня, 2024 середа
"Зараз відбувається переломний момент": експерт Дикий про хід бойових дій
Ангеліна Терська
15 липня, 2024 понедiлок
"Ми не зірки і не держслужбовці": наречена, на весіллі якої виступили Галкін і MONATIK, відреагувала на скандал
Верховна Рада
18 липня, 2024 четвер
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 45.1
    Продаж 45.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
20:46
Kyivstar, Київстар
Вимога до операторів забезпечити зв'язок під час відключень: Київстар розповів про дії в цьому напрямку
20:32
Аналітика
Сергій Згурець
Дії в Кринках та на інших ділянках лівобережжя Херсонщини відтягнули на себе значні сили противника. Колонка Сергія Згурця
20:06
штучний інтелект
OpenAI випустив дешевшу версію ШІ GPT-4o mini
20:03
OPINION
Олег Манчура
Україна не зможе прожити без українців
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 876-го дня війни: атака на російську базу на озері Донузлав, полювання дрона на ворожий Мі-8 та нова зброя в арсеналі ЗСУ
19:55
OPINION
Микола Княжицький
Вибір фон дер Ляєн - хороша новина для України
19:50
Марія Захарова
Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що в Європі закривають російські пропагандистські канали, бо нібито бояться правди
19:44
Південноукраїнська АЕС
Центр стратегічних комунікацій спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
19:21
Ненсі Пелосі
Пелосі у приватній розмові сказала Байдену, що він не може перемогти Трампа, згідно з опитуваннями, - CNN
19:21
Джорджія Мелоні
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
18:51
Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію
18:50
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Під час нічної атаки РФ по Україні у Білорусі піднімали винищувач, - "Гаюн"
18:46
нафтовий танкер
Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту
18:36
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
18:22
Дмитро Лубінець
Україна повернула 758 дітей з Росії і ТОТ, - Лубінець
18:20
викрадення 14 липня немовляти
Викрадення немовляти у Кременчуці: підозрюваному обрали запобіжний захід
18:14
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду
18:10
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков вважає, що ймовірне підняття акцизу на пальне вдарить по аграріях та Силах оборони
18:03
OPINION
Ігор Луценко
Про ефект футболу у війні росіян
18:01
Новини компаній
Телевізори – функціональні джерела зображення
17:57
Оновлено
Зеленський перебуває на саміті Європейської політичної спільноти: деталі
17:43
електроенергія, відключення
Дві й три черги відключень: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 19 липня
17:43
Кирило Буданов
"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк
17:41
загранпаспорт рф
РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив
17:37
Оновлено
РФ атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї: загинуло 5 людей, є поранені
17:34
Ексклюзив
пожежа у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
Пустий цех так не димить: Defense Express про пожежу у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
17:23
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що не отримав зарплату за перший фільм "Дедпул"
17:21
прапор України, Львів
Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією
17:12
Спека у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання
16:50
новини Заходу України
Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону
16:50
обстріл Херсона
РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії
16:43
Оновлено
Додаток "Дія"
У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
16:40
Алек Болдвін
З фільму Болдвіна "Іржа" вирізали сцену, під час репетиції якої застрелили українку Гатчінс
16:35
Ексклюзив
Великій Британії потрібен переговірник: експерт-міжнародник Краєв про зустріч Джонсона з Трампом
16:15
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словаччина не бойкотуватиме головування Угорщини в ЄС, - президент
16:12
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"ЄС не вимагав цього прямо зараз": нардепка Геращенко про підняття акцизу на пальне
16:11
електроенергія
У деяких областях України застосовано екстрені відключення: ситуація в енергосистемі 18 липня
16:03
OPINION
Ірина Федорів
"Судді Майдану" можуть залишитися в системі. Чому судова реформа стагнує?
15:52
відключення електроенергії
Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими
15:51
Зерно, порт
Відбирають зерно: росіяни на ТОТ Херсонщини змушують фермерів працювати на псевдовладу, - "Жовта стрічка"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV