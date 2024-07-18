Сейм Литви проголосував за вихід країни з Конвенції щодо касетних боєприпасів

За це проголосували 103 члени сейму, проти – 1, ще чотири депутати утрималися, пише Delfi.

Після виходу Литви з цієї міжнародної угоди більше не залишається обмежень на закупівлю, накопичення, а в разі війни й застосування касетних боєприпасів.

Один з ініціаторів питання, міністр оборони Лаурінас Кащюнас, стверджує, що до виходу з конвенції спонукала зміна геополітичної ситуації.

"Такі конвенції вагомі, коли всі країни їх дотримуються. У цьому випадку проблема в тому, що Російська Федерація, яка здійснює агресію проти України й має імперіалістичні амбіції, не дотримується цих правил", - сказав урядовець.

"Тоді, коли ми ратифікували цю конвенцію і приєдналися до неї, була інша епоха. Тепер усе набагато складніше. Тому було б дуже неправильно, якби держава, готуючись до своєї оборони, одразу сказала, які потужності вона не використовуватиме для своєї оборони", - додав він.

Дискусії щодо виходу Литви з підписаної в Осло конвенції, яка забороняє застосування касетних боєприпасів, виникли ще влітку минулого року.

Литва ратифікувала Конвенцію щодо касетних боєприпасів у 2010 році.

Касетні боєприпаси в Україні

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Тоді адміністрація американського президента Джо Байдена була не готова виконати це побажання і думала над проханням.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

7 липня 2023 року США про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, який включатиме касетні боєприпаси DPICM. Білий дім отримав від України письмові гарантії, що вона з обережністю застосовуватиме касетні боєприпаси, щоб уникнути ризиків для цивільних.

13 липня 2023 року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський підтвердив отримання Україною касетних боєприпасів від США.