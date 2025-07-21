"Щодня починаємо більше бути схожими на Північну Корею": активістка Кахіані про євроінтеграцію Грузії

Про це розповіла засновниця української молодіжної організації Грузії "Світанок" Теона Кахіані у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Окрім того, що євроінтеграцію Грузії зупинено, також ми зараз очікуємо на те, що заберуть у Грузії візолібералізацію, а також нещодавно зовсім було порушено питання щодо відключення Грузії від SWIFT. Тобто, скажімо, максимально робиться з боку Заходу тиск на так звану владу грузинську, тобто самопроголошену "Грузинську мрію", для того щоб "Грузинська мрія" ніби змінила свої дії", - сказала вона.

Теона Кахіані зауважила, що "Грузинській мрії" якраз того і треба, щоб Грузія максимально віддалилася від світу.

"Але справа в тім, що цього в жодному разі не відбудеться, оскільки їхня мета і є зробити Грузію максимально віддаленою від світу для того, щоб Грузія потрапила в перелік тих країн, які живуть у своєму вакуумі. Тобто завжди проводимо паралель, що ми щодня починаємо більше бути схожими на Північну Корею", - додала засновниця української молодіжної організації Грузії "Світанок".