Шмигаль підсумував засідання у форматі "Рамштайн": що союзники передадуть Україні

Про це повідомляє Денис Шмигаль.

Загалом, понад половина країн-членів НАТО вже зробили або задекларували внески в ініціативу PURL на суму щонайменше 422 мільйони доларів.

Додатково було узгоджено нові закупівлі з української оборонної промисловості на суму 715 мільйонів доларів, серед яких підтримка БПЛА, систем радіоелектронної боротьби та вибухових речовин від Норвегії, ударних та розвідувальних дронів від Нідерландів, дронів-перехоплювачів від Канади та фінансова допомога Ісландії у межах "Данської моделі".

Крім того, союзники погодили нові пакети військової допомоги: Швеція виділяє 8 мільярдів доларів на безпекову підтримку України у 2026–2027 роках, Чехія – 72 мільйони, Канада – 20 мільйонів на зимове спорядження та компоненти для ракет, Португалія – 12 мільйонів у британський фонд закупівлі озброєння IFU, а Фінляндія готує 13-й пакет допомоги.

Президент України висловив подяку Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі, міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Міністру війни США Піту Гегсету та всім країнам-учасницям формату "Рамштайн" за підтримку та внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру.