Шмигаль підсумував засідання у форматі "Рамштайн": що союзники передадуть Україні
Під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" Україна та її союзники досягли домовленостей, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни
Про це повідомляє Денис Шмигаль.
Загалом, понад половина країн-членів НАТО вже зробили або задекларували внески в ініціативу PURL на суму щонайменше 422 мільйони доларів.
Додатково було узгоджено нові закупівлі з української оборонної промисловості на суму 715 мільйонів доларів, серед яких підтримка БПЛА, систем радіоелектронної боротьби та вибухових речовин від Норвегії, ударних та розвідувальних дронів від Нідерландів, дронів-перехоплювачів від Канади та фінансова допомога Ісландії у межах "Данської моделі".
Крім того, союзники погодили нові пакети військової допомоги: Швеція виділяє 8 мільярдів доларів на безпекову підтримку України у 2026–2027 роках, Чехія – 72 мільйони, Канада – 20 мільйонів на зимове спорядження та компоненти для ракет, Португалія – 12 мільйонів у британський фонд закупівлі озброєння IFU, а Фінляндія готує 13-й пакет допомоги.
Президент України висловив подяку Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі, міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Міністру війни США Піту Гегсету та всім країнам-учасницям формату "Рамштайн" за підтримку та внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру.
- 15 жовтня міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що за підсумками чергового засідання "Рамштайну" Україна отримала нові внески на закупівлю зброї за ініціативою PURL, підписала меморандум про оборонну співпрацю з Німеччиною та домовилася про навчання військових у Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.92
- EUR Купівля 48.27Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе