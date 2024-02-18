Шольц проти Урсули фон дер Ляєн на чолі НАТО, бо вона "надто критична до Росії", - Welt

Про це повідомляє німецька газета Welt з посиланням на високопоставлених чиновників ЄС.

За словами джерел, держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував кандидатуру фон дер Ляєн президенту США Джо Байдену, який, своєю чергою, звернувся з цією ідеєю до Шольца.

Зазначається, що Шольц начебто вважав посаду керівника НАТО "надто важливою, щоб довірити її християнському демократу з Німеччини" (Урсула фон дер Ляєн член опозиційного Християнсько-демократичного союзу, - ред.).

За словами чиновників, також причиною є те, що посада голови Єврокомісії, на думку Шольца, грає меншу роль, ніж генсека НАТО. Шольц також нібито вважав недоліком у довгостроковій перспективі "надто критичне ставлення фон дер Ляєн до РФ".

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Також зазначається, що раніше в НАТО справді мали намір призначити наступним генеральним секретарем жінку.

США розглядали кандидатуру прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, але "вона непереконливо виступила під час візиту до Вашингтона у червні". Також серед кандидаток була прем’єрка Естонії Кая Каллас, яку, як повідомляється, відхилили "через надмірно критичну позицію до Росії".

Чиновники кажуть, що наступним генсеком НАТО до червня призначать прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який уже користується підтримкою понад 20 членів Альянсу.