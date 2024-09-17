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Шторм "Борис" дійшов до Угорщини: влада оголошує НС та готує евакуацію

Марія Науменко
17 вересня, 2024 вiвторок
11:14
Світ повінь

Угорщина готується до масштабної повені, оскільки рівень води в Дунаї продовжує стрімко зростати по всій країні

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Про це повідомляє 444.hu.

Рівень води в Дунаї продовжує зростати по всій Угорщині. Очікується, що Дунай вийде з берегів у четвер в районі Сігеткьоза, в Естергомі - у ніч з четверга на п'ятницю, в Будапешті - в ніч з п'ятниці на суботу, а в Байї і Мохачі - наступного тижня.

Село Кісороші готується до майже рекордного рівня води, який у 2013 році сягнув максимуму у 890 сантиметрів. Місцевим жителям повідомили, що село, як очікується, буде відрізане від зовнішнього світу на 6-8 днів.

В районі міста Райка, що у прикордонні зі Словаччиною біля Братислави, рівень води у Дунаї лише за один день піднявся на 2 метри.

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Підвищення рівня води фіксують на усіх станціях спостереження, максимальні показники сягають 7,8 метра.

У місті Надьмарош для захисту від високої води вперше спорудили мобільну дамбу довжиною 2,5 кілометра.

Мобільну дамбу встановили і в місті Сентендре, що нижче за течією. У мерії похвалилися, що завдяки щорічним тренуванням роботи вдалося виконати дуже швидко, за лічені години після розпорядження.

У зв'язку з високим рівнем води в Дунаї введено заборону на відвідування лісів Геменця.

Місто Бая готується до евакуації населення з районів, що мають найбільший ризик затоплення. Мер міста Клара Нітраі заявила, що Дунайський ліс, Бджолиний мис і острів Пандур точно будуть затоплені, і евакуація мешканців цих районів розпочнеться у вівторок та середу.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровніцький заявив, що солдати з Територіального резерву будуть залучені до захисту від повеней починаючи з середи. Наразі 1400 солдатів чергують на дамбах, але їхня кількість буде збільшена найближчими днями.

Про шторм "Борис" у Центральній Європі

У Центральній Європі кілька днів вирує негода. В Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна на доручення президента Володимира Зеленського запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з повенями.

Унаслідок повені, що охопила південні регіони Польщі, уряд 16 вересня оголосив надзвичайний стан у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.

Теги:
екологія
негода
Угорщина
клімат
екологічна катастрофа
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