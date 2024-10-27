Швеція виділить новий пакет гуманітарної допомоги для України на близько $10,3 млн

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Швеції.

"Росія націлена на цивільну інфраструктуру та вивела з ладу значну частину тепло- та електроенергії в Україні. Звичайно, це має серйозні наслідки перед зимою. Тому значна частина населення відчуває труднощі з опаленням своїх домівок і приготуванням їжі. Саме тому уряд вирішив надати 110 мільйонів крон низці гуманітарних організацій в Україні", - заявив міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуза.

Зазначається, що пакет гуманітарної допомоги буде розподілено між чотирма організаціями, зокрема $4,7 млн отримає Український Червоний Хрест, $1,8 млн - Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, $2,8 млн - Програма розвитку ООН, $941 тис. - UNFPA.