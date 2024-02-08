Швейцарія запросила Китай долучитися до конференції щодо завершення війни в Україні
Швейцарія заявила, що звернулася до Китаю з проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні
Про це пише Bloomberg.
Зокрема зазначається, що Швейцарія посилила тиск на Пекін, аби він зіграв роль у припиненні бойових дій.
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що зробив це прохання під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І.
"Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все ще готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", - сказав Кассіс.
Також він зазначив, що Ван І "взяв до уваги запрошення" і чекає відповіді через кілька днів.
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