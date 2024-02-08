Швейцарія запросила Китай долучитися до конференції щодо завершення війни в Україні

Про це пише Bloomberg.

Зокрема зазначається, що Швейцарія посилила тиск на Пекін, аби він зіграв роль у припиненні бойових дій.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що зробив це прохання під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

"Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все ще готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", - сказав Кассіс.

Також він зазначив, що Ван І "взяв до уваги запрошення" і чекає відповіді через кілька днів.