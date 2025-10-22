Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"

Про це очільник польського МЗС написав у соцмережі X, опонуючи своєму угорському колезі Петеру Сіярто.

Суперечка між дипломатами виникла, коли Сіярто розкритикував Сікорського за заяви про можливість примусово посадити літак із російським диктатором Володимиром Путіним.

Сіярто також згадав рішення польського суду, який відмовився видати підозрюваного у підриві газопроводу "Північний потік-2".

Сікорський своєю чергою заявив, що пишається рішенням польського суду, а також побажав успіхів командувачу українських Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді у спробах вивести з ладу нафтопровід "Дружба".

Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.

Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia. — Radosław Sikorski ???????????????? (@sikorskiradek) October 22, 2025

"Петере, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Більше того, я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизнику, майору Мадяру, нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", - зазначив Сікорський.