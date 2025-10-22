Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський побажав командувачу Сил безпілотних систем України Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
Про це очільник польського МЗС написав у соцмережі X, опонуючи своєму угорському колезі Петеру Сіярто.
Суперечка між дипломатами виникла, коли Сіярто розкритикував Сікорського за заяви про можливість примусово посадити літак із російським диктатором Володимиром Путіним.
Читайте також: Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський
Сіярто також згадав рішення польського суду, який відмовився видати підозрюваного у підриві газопроводу "Північний потік-2".
Сікорський своєю чергою заявив, що пишається рішенням польського суду, а також побажав успіхів командувачу українських Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді у спробах вивести з ладу нафтопровід "Дружба".
"Петере, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Більше того, я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизнику, майору Мадяру, нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", - зазначив Сікорський.
- Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв, що країна прийме російського диктатора Володимира Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.
