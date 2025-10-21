Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2025 вiвторок
12:54
Світ Радослав Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не може гарантувати, що не посадить у своєму повітряному просторі літак з диктатором РФ Володимиром Путіним для арешту за ордером МКС

Зміст

Його слова цитує WNP.pl.

Так Сікорський прокоментував можливу зустріч Путіна та президента США Дональда Трампа в угорському Будапешті, а також – маршрут очільника Кремля до міста.

"Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду зупинити такий літак, щоб привести підозрюваного до суду в Гаазі", – сказав польський міністр.

З лютого по всій території ЄС чинна заборона на польоти російських літаків. Водночас Сікорський уточнив: російський диктатор міг би долетіти до Угорщини через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії.

"З іншого боку, той факт, що член ЄС, ще зобов'язаний МКС, запрошує до себе президента Путіна, викликає не тільки огиду, але й показує, що Угорщина ставить себе не як частину Заходу, а між Заходом і Росією", – додав він.

Що відомо про ймовірний саміт Трампа й Путіна

16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.

21 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сірято відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна.

CNN інформував: саміт Трампа і Путіна в Будапешті опинився під питанням після того, як Білий дім відклав заплановану зустріч між держсекретарем Марко Рубіо та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
ЄС
Володимир Путін
МЗС
Угорщина
Кримінал
Війна з Росією
Дональд Трамп
