Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву

Про це Петер Сіярто заявив на зустрічі з журналістами, передає "Суспільне".

За словами Сіярто, Угорщина - це найбезпечніша країна Європи.

"Ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут", - обіцяє міністр закордонних справ Угорщини.