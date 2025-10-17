Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв, що країна прийме російського диктатора Володимира Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей
Про це Петер Сіярто заявив на зустрічі з журналістами, передає "Суспільне".
За словами Сіярто, Угорщина - це найбезпечніша країна Європи.
"Ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут", - обіцяє міністр закордонних справ Угорщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.42Продаж 49.1
- Актуальне
- Важливе