Син Кадирова отримав найвищу нагороду Чечні - орден Кадирова

Про це повідомив міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.

"Це заслужене визнання його високих моральних якостей та відданості справі. Адам - ​​істинний патріот батьківщини, який гідно представляє свій славний рід, будучи справжнім мусульманином та чеченцем", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Орден Кадирова - найвища державна нагорода Чеченської Республіки. Заснована 19 серпня 2004 року на згадку про президента Ахмата Кадирова, який загинув внаслідок терористичного акту.

Орден вручається за визначні заслуги перед Республікою.