Син Кадирова отримав найвищу нагороду Чечні - орден Кадирова
16-річний син голови Чечні Рамзана Кадирова та начальник відділу його безпеки Адам Кадиров отримав орден Кадирова - найвища нагорода Республіки
Про це повідомив міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.
"Це заслужене визнання його високих моральних якостей та відданості справі. Адам - істинний патріот батьківщини, який гідно представляє свій славний рід, будучи справжнім мусульманином та чеченцем", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Орден Кадирова - найвища державна нагорода Чеченської Республіки. Заснована 19 серпня 2004 року на згадку про президента Ахмата Кадирова, який загинув внаслідок терористичного акту.
Орден вручається за визначні заслуги перед Республікою.
- 25 вересня минулого року Адам Кадиров "відзначився" тим, що побив у СІЗО росіянина, який спалив Коран.
- Хас-Магомеда Кадирова називали одним з імовірних наступників Кадирова в разі його смерті. Як і Адама Делімханова.
- 3 жовтня голова Чечні Рамзан Кадиров схвалив кандидатуру своєї 24-річної дочки Айшат Кадирової на посаду заступника голови уряду Чечні. Зараз вона обіймає посаду міністерки культури. Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив її медаллю "за багаторічну творчу діяльність" за її "заслуги у розвитку вітчизняної культури".
- 7 жовтня очільник Чечні Рамзан Кадиров надав звання героя Чеченської Республіки синові Адаму.
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