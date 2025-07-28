Сирія вперше після повалення режиму Асада проведе парламентські вибори

Про це повідомляє AP.

Глава сирійського вищого комітету з виборів до Народних зборів Мохаммед Таха аль-Ахмад заявив, що вибори до парламенту відбудуться 15-20 вересня – вперше під новою владою держави.

Загалом йдеться про 210 депутатів: третину з них призначить тимчасовий президент Ахмадом аль-Шараа, решта буде обрана.

Зазначено, що нинішній лідер Сирії в березні підписав тимчасову конституцію, у якій закликали створити народні збори, які мають служити парламентом країни до проведення загальних виборів, що, за словами AP, може забрати роки.

Раніше Ахмадом аль-Шараа розповідав, що Москва відмовилася видати поваленого президента Сирії Башара Асада на запит нової влади країни.





