Сирія вперше після повалення режиму Асада проведе парламентські вибори
У Сирії 15-20 вересня проведуть парламентські вибори вперше з моменту повалення президента Башара Асада в грудні 2024 року
Про це повідомляє AP.
Глава сирійського вищого комітету з виборів до Народних зборів Мохаммед Таха аль-Ахмад заявив, що вибори до парламенту відбудуться 15-20 вересня – вперше під новою владою держави.
Загалом йдеться про 210 депутатів: третину з них призначить тимчасовий президент Ахмадом аль-Шараа, решта буде обрана.
Зазначено, що нинішній лідер Сирії в березні підписав тимчасову конституцію, у якій закликали створити народні збори, які мають служити парламентом країни до проведення загальних виборів, що, за словами AP, може забрати роки.
- Раніше Ахмадом аль-Шараа розповідав, що Москва відмовилася видати поваленого президента Сирії Башара Асада на запит нової влади країни.
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