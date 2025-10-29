Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета

Про це розповів очільник Українсько-Американського дому Роман Шеремета в етері Еспресо.

"Ситуція (із шатдауном у США, - ред.) виглядає критично. Це один із найдовших шатдаунів в історії, фактично це другий за довжиною, скоро буде найдовший шатдаун в історії. Відповідно, щоб ви розуміли, усі державні інституції, вони зараз або закриті, або взагалі працюють в такому дуже мінімальному режимі. Наприклад, ти навіть не можеш поїхати в Національний парк Америки сьогодні. Якщо би ти хотів поїхати на Великий каньйон, ти туди не можеш, тому що це є федеральний бюджет", - розповів він.

Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні

Роман Шеремета зауважив, що через шатдаун немає можливості і фінансувати армію, це роблять приватні донори.

"Поліція - це є штатний ресурс. Школи - це є штатний ресурс. Тобто все ж таки республіка Сполучені Штати Америки, і відповідно кожний штат має свій бюджет і там немає шатдаунів. Тобто поліція працює, школи працюють, все працює, але от саме федеральні такі речі, правильно зазначили: податкова, податкова працює, тому що там Там є, скажемо, у них є трохи інша система, де вони можуть продовжити фінансування. З армією складніше, з армією вони зараз намагаються теж навіть приватні донори, які дають гроші для того, щоб сьогодні функціонувала армія Сполучених Штатів Америки. До кого доходить ситуація. І відносно інституцій дещо скажемо вам тут, що все ж таки інституції працюють в Сполучених Штатах Америки. Тому що однопартійно провести бюджет не вдається. Те, що зараз демократи блокують, скажемо, продовження бюджету, це показує на те, що все ж таки демократичні інституції працюють, тому що Трамп не може просто своїм хотінням зупинити шадаун, ну, урядом", - додав він.