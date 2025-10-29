Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
Ексклюзив

Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета

Марина Клюєва
29 жовтня, 2025 середа
18:38
Світ Білий Дім

Ситуція із шатдауном у США виглядає критично, скоро він буде найдовшим в історії

Зміст

Про це розповів очільник Українсько-Американського дому Роман Шеремета в етері Еспресо.

"Ситуція (із шатдауном у США, - ред.) виглядає критично. Це один із найдовших шатдаунів в історії, фактично це другий за довжиною, скоро буде найдовший шатдаун в історії. Відповідно, щоб ви розуміли, усі державні інституції, вони зараз або закриті, або взагалі працюють в такому дуже мінімальному режимі. Наприклад, ти навіть не можеш поїхати в Національний парк Америки сьогодні. Якщо би ти хотів поїхати на Великий каньйон, ти туди не можеш, тому що це є федеральний бюджет", - розповів він.

Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні

Роман Шеремета зауважив, що через шатдаун немає можливості і фінансувати армію, це роблять приватні донори.

"Поліція - це є штатний ресурс. Школи - це є штатний ресурс. Тобто все ж таки республіка Сполучені Штати Америки, і відповідно кожний штат має свій бюджет і там немає шатдаунів. Тобто поліція працює, школи працюють, все працює, але от саме федеральні такі речі, правильно зазначили: податкова, податкова працює, тому що там Там є, скажемо, у них є трохи інша система, де вони можуть продовжити фінансування. З армією складніше, з армією вони зараз намагаються теж навіть приватні донори, які дають гроші для того, щоб сьогодні функціонувала армія Сполучених Штатів Америки. До кого доходить ситуація. І відносно інституцій дещо скажемо вам тут, що все ж таки інституції працюють в Сполучених Штатах Америки. Тому що однопартійно провести бюджет не вдається. Те, що зараз демократи блокують, скажемо, продовження бюджету, це показує на те, що все ж таки демократичні інституції працюють, тому що Трамп не може просто своїм хотінням зупинити шадаун, ну, урядом", - додав він.

  • 1 жовтня уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
  • 14 жовтня спікер палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США.
Теги:
Новини
бюджет
республіканці
США
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Арсеній Яценюк
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
Київ
+8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.27
  • EUR
    Купівля 48.63
    Продаж 49.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
19:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 29 жовтня
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
19:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:54
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн
18:34
наркотики
Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
18:31
Костянтин Єлісєєв
Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
18:21
Долари
Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн
18:02
OPINION
"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву
18:01
прапор, Євросоюз
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
18:01
Оновлено
Міністр оборони Бельгії пообіцяв "зрівняти Москву із землею", якщо Путін випустить ракету по Брюсселю. В посольстві РФ відреагували
17:57
Аналітика
Ізраїльський аеростат HAAS
Чи захистять аеростати наше небо?
17:54
Ексклюзив
Валентин Манько
У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"
17:13
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
17:06
Ексклюзив
Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт
17:02
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:50
фейк
"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ
16:46
Кирило Дмитрієв
РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
16:21
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:14
Литва білорусь кордон
Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
16:12
Купʼянськ
"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
16:01
Геннадій Труханов
"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
16:00
OPINION
Про гнучкість і керованість: що не так з курсовою стабільністю
15:50
Ексклюзив
Європейський парламент
У деяких аспектах ЄС необхідно відмовитися від принципу одностайності, - депутат Європарламенту Жалімас
15:49
ядерна торпеда "Посейдон"
У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити
15:33
Ексклюзив
комплекс ППО Terrahawk Paladin
Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова
15:27
Санае Такаїчі під час зустрічі з Дональдом Трампом
Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters
15:24
Ексклюзив
борошно
Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні
15:12
винищувачі МіГ-29
Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем
14:51
Огляд
міжнародний огляд
Наплив нових українських біженців викликає негативну реакцію в Берліні й Варшаві, а Україна планує розпочати обмежений експорт зброї у листопаді. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
14:28
У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
14:24
Партнерський матеріал
ІХ Український Жіночий конгрес
Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 
14:03
OPINION
Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?
13:44
Нафтобаза
Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ
13:30
Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState
13:01
нафта танкер корабель
Танкер з роснафтою, що прямував до Індії, змінив курс після санкцій США, - Bloomberg
12:57
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:56
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс визнав, що почав із Зеленським з чистого аркуша і змінив ставлення до війни в Україні
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:34
Український Крим під російською окупацією
Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV