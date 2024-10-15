Ситуація перед виборами в Грузії більш гнітюча, ніж у Молдові, - Боррель

Про це пише SOVA.

"Ми обговорили ситуацію в Молдові та Грузії. Найближчими тижнями в обох країн чекають вирішальні вибори. Молдова досягає значного прогресу на шляху до вступу до Європейського союзу, попри тиск з боку Росії, який зростає… У Грузії картина більш гнітюча", – заявив Боррель.

За його словами, дії, заяви та передвиборчі обіцянки правлячої партії Грузії відвертають країну зі шляху вступу до Європейського Союзу. На думку дипломата, усе це свідчить про авторитаризм.

"Тому процес вступу до ЄС де-факто припинено", - наголосив Боррель.