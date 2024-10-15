Ситуація перед виборами в Грузії більш гнітюча, ніж у Молдові, - Боррель
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками обговорення передвиборчої ситуації з міністрами закордонних справ ЄС 14 жовтня заявив, що у Грузії зараз ситуація "більш гнітюча", ніж у Молдові
Про це пише SOVA.
"Ми обговорили ситуацію в Молдові та Грузії. Найближчими тижнями в обох країн чекають вирішальні вибори. Молдова досягає значного прогресу на шляху до вступу до Європейського союзу, попри тиск з боку Росії, який зростає… У Грузії картина більш гнітюча", – заявив Боррель.
За його словами, дії, заяви та передвиборчі обіцянки правлячої партії Грузії відвертають країну зі шляху вступу до Європейського Союзу. На думку дипломата, усе це свідчить про авторитаризм.
"Тому процес вступу до ЄС де-факто припинено", - наголосив Боррель.
- Нещодавно повідомлялося, що лідери країн Європейського Союзу планують попередити Грузію перед парламентськими виборами, що уряд ставить під загрозу вступ держави до ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.84Продаж 45.5
- Актуальне
- Важливе