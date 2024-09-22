"Ситуація залишається непевною": дипломат Шамшур про результати виборів у Франції

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо виходити з ситуації, як вона виглядає зараз, то в нас немає причин бути незадоволеними, в тому сенсі, що позиції президента похитнулися, але наразі є більш менш стабільними. І міністр оборони залишився на своєму місці. І Барро (Жан-Ноель Барро, - ред.), міністр з питань Європи, який до цього був заступником міністра закордонних справ, став міністром. Але найбільш суттєво те, що все-таки на питання зовнішньої політики вплив президента є найбільшим і, судячи з усього, позиція Франції сприятлива в цілому для України, вона не змінилася", - сказав він.

Водночас дипломат зазначив, що треба почекати, аби зрозуміти, чи затримається цей уряд.

"Разом із тим, чому я сказав "на даний момент": ми побачимо наскільки стабільними й переконливими будуть позиції цього уряду, чи буде він урядом на тривалий час, оскільки абсолютної більшості цей уряд не буде мати. І значною мірою його витривалість, його спроможність бути урядом залежатиме від позиції національного зібрання. Тобто вже зрозуміло, що ліва коаліція, мабуть, внесе вотум недовіри. І саме від того, якою буде позиція національного зібрання - лепеністів і залежить, отримає цей вотум недовіри більшість чи не отримає. І відповідно, чи не виникне потреба у Макрона й у французького парламенту в цілому формувати новий уряд. Тобто тут ситуація залишається непевною, і, очевидно, більш зрозуміло буде після того, як прем’єр-міністр одобрить декларацію про програму нового уряду, і буде видно, якою є реакція на цю декларацію з боку національного зібрання", - вважає Олег Шамшур.