"Ситуація залишається непевною": дипломат Шамшур про результати виборів у Франції
Дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України в США і Франції Олег Шамшур розповів, чи сприятливі для України результати виборів у Франції
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо виходити з ситуації, як вона виглядає зараз, то в нас немає причин бути незадоволеними, в тому сенсі, що позиції президента похитнулися, але наразі є більш менш стабільними. І міністр оборони залишився на своєму місці. І Барро (Жан-Ноель Барро, - ред.), міністр з питань Європи, який до цього був заступником міністра закордонних справ, став міністром. Але найбільш суттєво те, що все-таки на питання зовнішньої політики вплив президента є найбільшим і, судячи з усього, позиція Франції сприятлива в цілому для України, вона не змінилася", - сказав він.
Водночас дипломат зазначив, що треба почекати, аби зрозуміти, чи затримається цей уряд.
"Разом із тим, чому я сказав "на даний момент": ми побачимо наскільки стабільними й переконливими будуть позиції цього уряду, чи буде він урядом на тривалий час, оскільки абсолютної більшості цей уряд не буде мати. І значною мірою його витривалість, його спроможність бути урядом залежатиме від позиції національного зібрання. Тобто вже зрозуміло, що ліва коаліція, мабуть, внесе вотум недовіри. І саме від того, якою буде позиція національного зібрання - лепеністів і залежить, отримає цей вотум недовіри більшість чи не отримає. І відповідно, чи не виникне потреба у Макрона й у французького парламенту в цілому формувати новий уряд. Тобто тут ситуація залишається непевною, і, очевидно, більш зрозуміло буде після того, як прем’єр-міністр одобрить декларацію про програму нового уряду, і буде видно, якою є реакція на цю декларацію з боку національного зібрання", - вважає Олег Шамшур.
- 21 вересня Франція представила новий уряд, який має на меті знайти баланс між правими та центристами, оскільки прем’єр-міністр Мішель Барньє сподівається вийти з політичного глухого кута після позачергових виборів, які призвели до зависання парламенту.
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