Франція представила новий уряд після дострокових виборів
У суботу, 21 вересня, Франція представила новий уряд, який має на меті знайти баланс між правими та центристами, оскільки прем’єр-міністр Мішель Барньє сподівається вийти з політичного глухого кута після позачергових виборів, які призвели до зависання парламенту
Про це повідомляє Reuters.
Після 2,5 місяців політичної невизначеності після несподіваного рішення президента Емманюеля Макрона призначити дострокові вибори Барньє сформував кабінет, який, як він сподівається, знайде міжпартійну підтримку в розділеному парламенті.
В його команді невелика кількість політичних важковаговиків, зокрема, й лідер консервативної партії експрезидента Ніколя Саркозі Бруно Ретайло, який домовився про бажане міністерство внутрішніх справ як ціну за підтримку в парламенті.
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Однак, демонструючи крихкість уряду, престижну посаду міністра фінансів отримав маловідомий 33-річний Антуан Арман з партії Макрона, якому відмовили більш високопоставлені політики.
Портфелі державних фінансів поділили з новим міністром бюджету Лораном Сен-Мартеном. Вони матимуть завдання скласти законопроєкт про бюджет до січня, у той час, коли Франція намагається стримувати спіральний дефіцит бюджету.
Але, незважаючи на входження 10 політиків з консервативної партії Барньє "Республіканці" (LR) до кабінету міністрів, Макрон зберіг низку міністрів з попереднього уряду на ключових посадах. Лише один лівий політик приєднався до кабінету міністрів – Дідьє Міго на посаді міністра юстиції.
Жан-Ноель Барро, міністр з питань Європи у попередньому уряді, був підвищений до посади міністра закордонних справ.
Себастьєн Лекорню залишиться на посаді міністра оборони.
- Фактична лідерка партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що у випадку перемоги на виборах її політичної сили Франція не дозволить Україні застосовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії.
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