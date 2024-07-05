Ле Пен пообіцяла, що Франція не дозволить Україні використовувати далекобійні ракети в разі її перемоги на виборах

Про це вона сказала в інтерв’ю CNN.

За словами Ле Пен, прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву використовувати французькі далекобійні ракети, аби бити ними по російській території.

"Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єр-міністром", - зауважила вона.

Також політикиня додала, що її єдиною "червоною лінією" стосовно України є те, аби Франція не стала "співучасником конфлікту" у зв’язку з використанням ЗСУ далекобійних ракет Парижа для ударів по РФ.

Водночас CNN додає, що більшість лідерів Заходу не вважають такий дозвіл участю у війні.

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