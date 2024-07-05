Ле Пен пообіцяла, що Франція не дозволить Україні використовувати далекобійні ракети в разі її перемоги на виборах
Фактична лідерка партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що у випадку перемоги на виборах її політичної сили Франція не дозволить Україні застосовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії
Про це вона сказала в інтерв’ю CNN.
За словами Ле Пен, прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву використовувати французькі далекобійні ракети, аби бити ними по російській території.
"Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єр-міністром", - зауважила вона.
Також політикиня додала, що її єдиною "червоною лінією" стосовно України є те, аби Франція не стала "співучасником конфлікту" у зв’язку з використанням ЗСУ далекобійних ракет Парижа для ударів по РФ.
Водночас CNN додає, що більшість лідерів Заходу не вважають такий дозвіл участю у війні.
Вибори у Франції
- У неділю, 30 червня, у Франції відбувся перший тур парламентських виборів, за результатами якого перемогла ультраправа партія "Національне об'єднання".
- У Франції з другого туру позачергових виборів знялися понад 200 кандидатів, щоб запобігти можливості формування ультраправою партією абсолютної більшості в парламенті.
- 4 липня група людей напала на офіційну представницю уряду Франції Пріску Тевено, а також на її помічників. Інцидент стався у комуні на південний захід від Парижа.
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