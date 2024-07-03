Вибори у Франції: 200 кандидатів знялись з перегонів, щоб спробувати не допустити перемоги партії Ле Пен
У Франції з другого туру позачергових виборів знялися понад 200 кандидатів, щоб запобігти можливості формування ультраправою партією абсолютної більшості в парламенті
Про це повідомляє Le Figaro.
Остаточно відмовилися від перегонів 130 представників об’єднання лівих "Новий народний фронт", 82 - президентського блоку, який на цих виборах має назву "Разом", а також знялися 2 кандидати від "Республіканців".
Таким чином вони виконали прохання своїх політичних сил, які закликали кандидатів, котрі посіли третє місце, знятися на користь того, хто має кращі шанси перемогти конкурента з "Національного об’єднання".
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Водночас близько 10 членів президентського блоку вирішили все ж таки йти до кінця, заявивши, що мають резерв голосів у своїх округах, аби перемогти ультраправого політика.
Довідково. За виборчим законодавством Франції, у другий тур вийшли всі, хто набрав понад 12,5% голосів зареєстрованих виборців. Через високу явку в першому турі (понад 67%) у понад трьох сотнях округів у фінал вийшли по три та більше кандидатів, що стало особливістю цих змагань.
У неділю, 7 липня, французи загалом мають обрати 501 депутата Національної асамблеї, яка налічує 577 місць. 76 депутатів були обрані або переобрані в першому турі.
- Центристська партія президента Франції Емманюеля Макрона "Відродження" та ліва "Новий народний фронт" відкликали деяких своїх кандидатів з другого туру виборів до парламенту, аби не дати ультраправій партії "Національне об'єднання" перемогти.
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