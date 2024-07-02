Сіярто провів телефонну розмову з Лавровим, поки Орбан був у Києві

Про це повідомляє пресслужба російського дипломатичного відомства.

Як зазначають у РФ, дзвінок був ініційований Угорщиною, а учасники розмови "дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу".

"Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди", - кажуть у російському МЗС.

Водночас у міністерстві закордонних справ РФ додають, що Сіярто й Лавров "наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні".

Візит Віктора Орбана до Києва: що відомо

У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За словами Володимир Зеленського, під час зустрічі з прем'єром Угорщини вони обговорили торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання та гуманітарну сферу.

Президент також додав, що зміст їхнього діалогу може стати основою для нового двостороннього документа між державами - "документа, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі".

2 липня Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.