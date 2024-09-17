Слід "вивчати можливості початку мирного розвитку" війни в Україні, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно "вивчати можливості" для "відкриття мирного розвитку" війни РФ проти України
Про це він повідомив після зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим в Астані, передає Укрінформ.
"Росія напала на Україну. Тому Німеччина, як і багато інших країн світу, підтримує Україну. Так воно є і так залишиться, щоб країна могла захистити себе, захистити свою цілісність і суверенітет. Але нам також зрозуміло, що водночас залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку", - зазначив Шольц.
Німецький канцлер нагадав зокрема про Саміт миру, що відбувся у червні у Швейцарії, який завершився спільною думкою, що на другому Саміті має бути присутня РФ.
"Зараз настав час подивитися, що відбувається. Але для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує - продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією… Ніколи не слід ігнорувати, … що саме Росія не тільки почала війну, але й продовжує її і може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію", - додав він.
- 14 вересня лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, очільником якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною та Росією.
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