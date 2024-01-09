Словаччина визначила дату виборів президента
Голова палати представників Словаччини Пітер Пеллегріні оголосив, що перший тур президентських виборів у країні відбудеться 23 березня, а можливий другий тур - 6 квітня
Про це повідомляє TASR.
Зазначається, що термін повноважень чинного президента Зузани Чапутової закінчується 15 червня 2024 року, і вона не балотуватиметься на переобрання.
Президент Словаччини обирається прямим голосуванням на п'ятирічний термін. Згідно з конституцією країни кандидати в президенти повинні бути висунуті не менше ніж 15 народними депутатами або отримати голоси не менше 15 тисяч громадян.
Другий тур виборів проводиться протягом 14 днів з дня проведення першого туру за умови, що жодному з кандидатів не вдасться набрати більшість голосів у першому турі. Два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, проходять до другого туру.
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- Згодом він виключив постачання зброї Україні, але готовий допомогти у розмінуванні та енергетиці.
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