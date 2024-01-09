Словаччина визначила дату виборів президента

Про це повідомляє TASR.

Зазначається, що термін повноважень чинного президента Зузани Чапутової закінчується 15 червня 2024 року, і вона не балотуватиметься на переобрання.

Президент Словаччини обирається прямим голосуванням на п'ятирічний термін. Згідно з конституцією країни кандидати в президенти повинні бути висунуті не менше ніж 15 народними депутатами або отримати голоси не менше 15 тисяч громадян.

Другий тур виборів проводиться протягом 14 днів з дня проведення першого туру за умови, що жодному з кандидатів не вдасться набрати більшість голосів у першому турі. Два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, проходять до другого туру.