Прем'єр Словаччини Фіцо виключив постачання зброї Україні, але готовий допомогти у розмінуванні та енергетиці

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні я завершив анонсовану телефонну розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Я підтвердив зацікавленість Словацької Республіки в допомозі Україні в гуманітарній та цивільній сферах", - написав прем'єр Словаччини.

Фіцо заявив, що він виключив постачання зброї та боєприпасів з державних складів та армії Словаччини, а також не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки, на його думку, "це призводить лише до непотрібного кровопролиття безрезультатно".

"Наші національні інтереси іноді стикаються з інтересами України, тому я підтвердив, що ми й надалі будемо забороняти імпорт української сільськогосподарської продукції на територію Словацької Республіки, тому що ми підемо проти власних фермерів", - зазначив прем'єр Словаччини.

За його словами, Словаччина готова допомагати Україні в розмінуванні, постачати для цього спеціальне обладнання, наприклад, Bozeny, співпрацювати в енергетичній сфері, включно з моніторингом цивільних ядерних об’єктів, і допомагати гуманітарно.

Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом із країнами Західних Балкан, та виступає за майбутній перегляд бюджету ЄС на 2024-2027 роки.

Він анонсував зустріч зі Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою якої буде співпраця у зазначених сферах.

Шмигаль також підтвердив окреслення пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці зі Словаччиною, зокрема відновлення, енергетика, розвиток прикордонної інфраструктури.

Він озвучив Фіцо потреби в інженерній техніці для гуманітарного розмінування, які виробляють словацькі компанії.

"Торкнулися ситуації на кордоні. Було відзначено, що проїзд першочергових вантажів здійснюється безперешкодно. Розраховуємо найближчим часом на укладання міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску", - написав Шмигаль.

Він також додав, що обговорив з Фіцо Формулу миру президента України Володимира Зеленського та підтримку Словаччиною її пунктів.