Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів

Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів

14 листопада, 2023 вiвторок
14:42
Війна з Росією Словаччина Україна

Очільник словацького міноборони Роберт Калиняк повідомив, що країна припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів. Словаччина обмежиться гуманітарною підтримкою

Про це йдеться на сайті міноборони Словаччини.

Вказано, що міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про припинення військової допомоги Україні під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. 

"Однак, Словаччина готова надавати досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетального характеру. Іноземні партнери з повною повагою ставляться до рішення нового уряду", - йдеться у повідомленні. 

  • 26 жовтня новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.
  • Фіцо заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені.
  • 6 листопада прем'єр-міністр, попри передвиборчі обіцянки, заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.
  • 8 листопада уряд Словаччини не підтримав надання Україні 14-го пакета військової допомоги на суму 40,3 млн євро. 
Світ
Україна
Словаччина
військові
Військові новини
допомога Україні
Читайте також:
13 листопада, 2023 понедiлок
Defence Express: ворог втратив рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ"
Сергій Стерненко
11 листопада, 2023 субота
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
Сектор Гази
13 листопада, 2023 понедiлок
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію кількох високопоставлених керівників ХАМАСу
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 листопада
14:37
PR
iPhone 15 Pro Max ззовні та зсередини
14:27
ФІФА
Збірна Еритреї знялася з відбору на ЧС-2026: влада боїться втечі футболістів, - ЗМІ
14:17
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:07
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall передасть Україні 25 танків Leopard 1: постачання заплановане на 2024 рік
14:06
Молдова
ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям
14:03
OPINION
Володимир Горбач
Чому "офісні" так не люблять офіцерів?
13:46
Чернівецький національний університет
В Україні все ж таки планують скасувати заочну форму навчання: нардеп розкрив деталі
13:46
сніг
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг
13:42
танк Leopard 1
Спецтехніка, набої та 10 Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
13:13
Олег Царьов
Царьову оголосили підозру за фінансування Росгвардії
13:13
Аерофлот
Блокування авіаSWIFT: РФ відключили від основної доменної системи в цивільній авіації
13:08
Еліна Світоліна, теніс
"Хочу проводити більше часу з донькою": Світоліна висловилася щодо завершення спортивної кар'єри
13:02
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
У Ісландії будують захисні стіни навколо електростанції через можливе виверження вулкана
12:59
Володимир Зеленський
Фронт, російські обстріли та "зерновий коридор": Зеленський розповів про щоденний селектор
12:53
Оновлено
Путін з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном, 9 травня 2023 р.
Прем'єр Вірменії Пашинян відмовився від участі у саміті ОДКБ у Мінську. У Кремлі відреагували
12:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зацікавленість у фінансуванні боротьби України впала в Конгресі США, а Європа відкрила центр підготовки українських пілотів на F-16. Акценти світових ЗМІ 14 листопада
12:46
книги
У бібліотеках на ТОТ Донеччини та Луганщини майже не залишилося української літератури, - ЦНС
12:40
цукровий діабет
У МОЗ розповіли, у скількох українців цьогоріч діагностували цукровий діабет
12:38
безробіття
У Мінреінтеграції сказали, яких заходів вживають для працевлаштування ВПО
12:27
Наслідки обстрілу Козачої Лопані на Харківщині 14 листопада
Російські війська вдарили по Козачій Лопані на Харківщині: постраждали троє цивільних
12:26
Франція
Міністр оборони Франції відвідає Ізраїль вперше з 2000 року
12:15
Оновлено
F-16
У Румунії відкрився навчальний центр F-16, але про навчання українських пілотів наразі не йдеться
12:11
США Україна
Не раніше січня: у конгресі США повідомили про плани щодо голосування за допомогу Україні
12:09
OPINION
Олександр Погребиський
Політика для влади стала пріоритетнішою, ніж війна
12:09
OPINION
Віталій Портников
Польща змінює владу. Колонка Віталія Портникова
12:07
Threads
Meta впровадила функцію видалення профілю у Threads окремо від акаунту в Instagram
12:06
Оновлено
Шахед
Сили ППО вночі знищили 7 ворожих "шахедів" і зранку ракету Х-59 в Кропивницькому
11:58
#EmptyChairWeek
#EmptyChairWeek: в Україні стартувала інформаційна кампанія пам’яті митців, яких забрала війна
11:56
Ексклюзив
Дональд Туск
Лідер польської опозиції Туск стане премʼєр-міністром, - журналіст Чех
11:56
Індія росія прапор
Росія підписала контракт на постачання та виготовлення в Індії зенітних ракет "Ігла", - росЗМІ
11:53
відключення електроенергії
Ворог обстріляв територію біля ТЕС на Донеччині: ситуація в енергосистемі станом на 14 листопада
11:41
Росіяни, які причетні до розстрілу письменника Вакуленка
Росіянам, які причетні до розстрілу письменника Вакуленка під час окупації Харківщини, повідомили про підозру
11:36
Нікопольщина, обстріл
Окупанти вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе: є загиблий і поранений
11:28
військові навчання, Нідерланди
Гелікоптери, F-16 та понад 700 солдатів: У Нідерландах та Бельгії тривають масштабні військові навчання
11:27
Оновлено
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяні 1 млн снарядів до березня 2024 року
11:12
Жозеп Боррель
Виробники боєприпасів у ЄС мають переглянути свої експортні плани, щоб допомогти Україні, – Боррель
10:54
H&M
Популярний ритейлер H&M почав відкривати магазини в Україні
10:53
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
В Силах оборони потрібні вмотивовані громадяни, а не люди з вулиці, - військовий оглядач Коваленко
10:53
Оновлено
Херсон
Окупанти зранку обстріляли Херсон і область: є постраждалі
10:44
Табличка Шевченківського районного суду міста Києва
Справа голови Полтавського ГЗК: третій запобіжний захід за останні чотири місяці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV