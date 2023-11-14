Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів
Очільник словацького міноборони Роберт Калиняк повідомив, що країна припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів. Словаччина обмежиться гуманітарною підтримкою
Про це йдеться на сайті міноборони Словаччини.
Вказано, що міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про припинення військової допомоги Україні під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Однак, Словаччина готова надавати досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетального характеру. Іноземні партнери з повною повагою ставляться до рішення нового уряду", - йдеться у повідомленні.
- 26 жовтня новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.
- Фіцо заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені.
- 6 листопада прем'єр-міністр, попри передвиборчі обіцянки, заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.
- 8 листопада уряд Словаччини не підтримав надання Україні 14-го пакета військової допомоги на суму 40,3 млн євро.
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