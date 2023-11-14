Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів

Про це йдеться на сайті міноборони Словаччини.

Вказано, що міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про припинення військової допомоги Україні під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Однак, Словаччина готова надавати досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетального характеру. Іноземні партнери з повною повагою ставляться до рішення нового уряду", - йдеться у повідомленні.