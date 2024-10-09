Союзники помічають, що Зеленський шукає "більш гнучкий" підхід для завершення війни, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що високопосадовці США попросили українських представників сформулювати дорожню карту того, що потрібно Україні на наступний рік, включаючи військову техніку, допомогу в промисловому розвитку та фінансову підтримку.

Водночас тиск з боку союзників посилився щодо більш конкретного плану, який передбачає, чим може закінчитися війна з РФ.

"Протистояння на полі бою, напружені бюджети на Заході і, перш за все, результати президентських виборів у США в листопаді спонукали союзників уважніше придивитися до вирішення конфлікту шляхом переговорів", - йдеться у повідомленні й додається, що Зеленський категорично відкидає цей план.

Оскільки Зеленський ще не розкрив усіх деталей свого плану перемоги, один чиновник припустив, що українські посадовці можуть мати елемент стратегічної нечіткості, який дає їм простір для подальшого руху.

Крім цього, як пише видання, центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів буде членство України в НАТО. За словами офіційних осіб, на президента США Джо Байдена чиниться тиск, щоб він надіслав Києву пряме запрошення приєднатися до Альянсу.

"І хоча малоймовірно, що президент США це зробить, така пропозиція розглядається як потенційна фішка для будь-яких переговорів за участю Кремля", - вважають у Bloomberg.