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Союзники помічають, що Зеленський шукає "більш гнучкий" підхід для завершення війни, - Bloomberg

Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
07:33
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський, на думку західних союзників, готується прийняти "більш гнучкий" підхід для завершення війни в Україні

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що високопосадовці США попросили українських представників сформулювати дорожню карту того, що потрібно Україні на наступний рік, включаючи військову техніку, допомогу в промисловому розвитку та фінансову підтримку.

Водночас тиск з боку союзників посилився щодо більш конкретного плану, який передбачає, чим може закінчитися війна з РФ. 

"Протистояння на полі бою, напружені бюджети на Заході і, перш за все, результати президентських виборів у США в листопаді спонукали союзників уважніше придивитися до вирішення конфлікту шляхом переговорів", - йдеться у повідомленні й додається, що Зеленський категорично відкидає цей план.

Оскільки Зеленський ще не розкрив усіх деталей свого плану перемоги, один чиновник припустив, що українські посадовці можуть мати елемент стратегічної нечіткості, який дає їм простір для подальшого руху.

Крім цього, як пише видання, центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів буде членство України в НАТО. За словами офіційних осіб, на президента США Джо Байдена чиниться тиск, щоб він надіслав Києву пряме запрошення приєднатися до Альянсу.

"І хоча малоймовірно, що президент США це зробить, така пропозиція розглядається як потенційна фішка для будь-яких переговорів за участю Кремля", - вважають у Bloomberg.

  • Головний командувач збройних сил США в Європі Кріс Каволі склав список систем озброєнь, які допоможуть Україні у війні проти РФ. Він передав його Конгресу.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАТО
США
переговори з РФ
Світ про Україну
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