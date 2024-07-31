Спікер парламенту Грузії Папуашвілі заявив, що Іран не є співучасником РФ у війні проти України

Про це він сказав на брифінгу в офісі "Грузинської мрії", передає "Грузія Online".

Зазначено, що премʼєр Грузії Іраклій Кобахідзе разом з урядовою делегацією був серед небагатьох лідерів, які були присутні на похороні президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Очільник грузинського уряду та делегація також були на церемонії інавгурації нового президента - Масуда Пезешкіана.

Зокрема, у Папуашвілі запитали, чи тісні звʼязки з державою, котра є співучасницею війни, не створюють проблем для Грузії.

На це спікер парламенту запевнив, що Іран - не співучасник війни.

"Іран не є співучасником будь-якої війни принаймні цієї. Я не знаю, звідки ви це взяли. Що стосується наших відносин з Іраном, то в нас з Іраном є історико-дипломатичні відносини, які засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, а також виражають ставлення нашого народу до процесів, які можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації", – додав Папуашвілі.

Водночас у нього поцікавилися, чи має він інформацію щодо постачання іранських БПЛА "Шахед" до Росії, на що глава парламенту не відповів.