США, Єгипет і Катар наполягають на термінових переговорах Ізраїлю і ХАМАС

Про це повідомило Reuters.

У спільній заяві США, Єгипту та Катару йдеться, що переговори можуть відбутися або в Досі, або в Каїрі.

"Рамкова угода зараз на столі, і залишилося укласти лише деталі реалізації. Немає більше часу для марнування або виправдань будь-якої сторони для подальшої затримки. Настав час звільнити заручників, розпочати припинення вогню та виконати цю угоду", - йдеться у заяві.

Лідери також запропонували представити "остаточну перехідну пропозицію" щодо розв'язання проблем, які залишилися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські переговорники будуть там. Метою, за його словами, є "доопрацювати деталі та виконати рамкову угоду". Натомість лідери ХАМАС ніяк не коментували пропозицію.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.