Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт

США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт

Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
00:02
Світ Кріс Райт

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Сполучені Штати готові замістити весь російський газ та усі російські нафтопродукти, що надходять до Європи

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ.

"У Європі вживають заходів для заміщення російських енергоносіїв. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. Сьогодні Америка готова замістити весь російський газ, що надходить до Європи, та усі російські нафтопродукти",  - зазначив Райт.

Він додав, що протягом шести днів зустрічався з європейськими лідерами та запевняв їх у готовності США забезпечити енергетичні потреби їхніх країн.

"На порядку денному президента Трампа – мир. І щоб досягти миру, ми маємо змусити Путіна голодувати", - наголосив Райт.

Коментуючи терміни, у які Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського скрапленого природного газу, міністр енергетики США вказав на потребу пришвидшити цей процес.

"Оскільки газ, який не надходить до Європи і який не продається у Європі, не може бути переміщений в інше місце, особливо газ, що транспортується трубопроводом. Це просто втрачені прибутки для Путіна. Це зменшує його можливості вести війну. Тож, так, наша мета – рухатися набагато швидше", - резюмував американський високопосадовець.

  • Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН наголосив, що країни НАТО, які купують російські нафту та газ, мають відмовитися від закупівлі енергоносіїв з РФ.
