США, Канада, Філіппіни й Австралія розпочинають спільні морські навчання
У середу, 7 серпня, розпочинаються спільні навчання військово-морських сил США, Канади, Австралії та Філіппін у виключній економічній зоні Південно-Східної Азії
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що морські навчання чотирьох країн відбуваються на тлі напруженості у відносинах із Китаєм.
Вони покликані продемонструвати "колективну відданість зміцненню регіональної та міжнародної співпраці на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".
"Ми стоїмо разом, щоб протистояти спільним морським викликам, і підкреслюємо нашу спільну відданість дотриманню міжнародного права", - йдеться в заяві вищого військового керівництва чотирьох країн.
Повідомляється, що військові навчання є частиною зусиль президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого для зміцнення безпекових зв'язків із союзниками. Ця країна нещодавно отримала суттєве фінансування на оборону від свого союзника в галузі безпеки США.
Як пише видання, Маніла останнім часом посилює військові навчання з іншими країнами, оскільки намагається вирішити конфлікт із Пекіном у Південнокитайському морі.
- Нагадаємо, 21 липня уряд Філіппін оголосив про укладення угоди з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря.
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