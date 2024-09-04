США на безпековий форум у Китаї планують відправити високопосадовця Пентагону, - Reuters
Сполучені Штати Америки мають намір відправити заступника помічника міністра оборони у справах Китаю, Тайваню й Монголії Майкла Чейза на щорічний форум у Китаї з питань безпеки, який відбудеться у вересні
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.
За словами співрозмовника, є надія, що таке можливе рішення свідчитиме про поглиблення взаємодії США і КНР на робочому рівні на тлі регіональних суперечок держав.
Водночас джерело підкреслило: ймовірна участь Чейза у китайському форумі не безпрецедентна, однак демонструє, що Штати "надають пріоритет взаємодії на військовому рівні з Китаєм навіть під час підвищеної напруженості".
Відомо, що Чейз був співголовою американсько-китайських військових переговорів у Вашингтоні в січні — перших таких переговорів на робочому рівні з 2022 року. Тоді більшість двосторонньої військової взаємодії призупинили після візиту тодішньої спікерки палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на острів Тайвань. Зазначено, що Майкл Чейз - більш високопоставлений чиновник, ніж представник США, який був присутній на форумі в Сяншані у 2023 році. Водночас його ранг відповідає нормам Пентагону.
На безпековий форум у Пекіні, який відбудеться 12 - 13 вересня, свої делегації планують відправити понад 90 країн і міжнародних організацій.
У матеріалі йдеться, що Вашингтон відправив директора по роботі з Китаєм в офісі заступника міністра оборони Ксанті Карраса, коли форум торік відновив свою роботу після трирічної перерви через пандемію коронавірусу.
"Це була ознака потепління військових зв'язків, однак титул Карраса має нижчий ранг, ніж Чейз або Сбрагія", - пояснюють у Reuters.
"Тайвань і Південно-Китайське море залишаються спірними точками спалаху в американсько-китайських відносинах, і обидві сторони не бажають йти на компроміс з "основних питань"... Китай неодноразово критикував розгортання США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема, розміщення ракет великої дальності на Філіппінах, а також продаж зброї США демократично керованому Тайваню, який Китай вважає своєю власною територією", - підкреслюють у матеріалі.
- 29 серпня головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 29 серпня зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Серед обговорених питань, зокрема, була російсько-українська війна.
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