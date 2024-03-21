США наклали нові санкції на мережу, що допомагала виробляти ракети в Ірані
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США 20 березня запровадило санкції проти мережі, яка допомагала виробляти ракети в Ірані
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що три закупівельні мережі, які розташовані в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині, підтримували іранську програму балістичних ракет, а також ядерну та оборонну програми.
Вони закуповували вуглецеве волокно, епоксидну смолу та інші товари для, придатні для ракет, для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та Збройних сил Ірану (MODAFL).
"Через складні таємні мережі закупівель Іран прагне постачати шахраям у всьому світі системи зброї, які розпалюють конфлікти та ризикують незліченними життями мирних жителів", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
- Лідери G7 закликали Іран припинити надавати Росії далекобійні ракети, які можуть бути використані на війні проти України.
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