США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP

Про це повідомляє АР.

Під час таємної зустрічі агент повідомив пілоту, що за виконання цієї операції він може отримати значну фінансову винагороду. Пілот відмовився від прямих зобов’язань, але залишив агенту свій номер телефону.

Протягом наступних 16 місяців, навіть після звільнення агента Едвіна Лопеса з державної служби, він продовжував контактувати з пілотом через зашифрований застосунок.

За даними джерел, операція передбачала спробу перевірити лояльність пілота президента Венесуели Мадуро та можливість його співпраці з американськими органами. Історія ілюструє заходи, які США застосовували протягом останніх років для спроби усунути Мадуро, якого звинувачують у порушенні демократичних принципів у країні.

Відносини США і Венесуели. Що відомо

За даними США та міжнародних організацій, уряд Ніколаса Мадуро нібито активно сприяє транспортуванню наркотиків, зокрема кокаїну, з Венесуели до Північної Америки та Європи. Звинувачення включають використання державних силових структур — військових, поліції та митниці — для покриття контрабанди та забезпечення безпеки маршрутів.

У 2020 році міністерство юстиції США висунуло проти Мадуро та його соратників звинувачення у створенні "наркокартелю державного рівня". За версією слідства, доходи від цього картелю фінансують уряд і допомагають підтримувати контроль режиму над країною.

У 2025 році адміністрація президента Дональда Трампа посилила тиск на режим Ніколаса Мадуро. США вже розгорнули флотилію кораблів у Карибському морі, провели авіаудари по підозрюваних у контрабанді суднах, а Венесуела мобілізувала "мільйони ополченців". Зараз обидві країни говорять, що готові до будь-яких сценаріїв розвитку.

У жовтні американський лідер Дональд Трамп звинуватив президента Венесуели в керівництві наркокартелем. Тоді ж він дозволив ЦРУ проводити таємні операції в країні. Водночас Мадуро звинуватив Білий дім у прагненні змінити режим у Венесуелі.

24 жовтня Мадуро звернувся до Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди".