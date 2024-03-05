США не бачать причин змінювати ядерну політику попри погрози Путіна, - Міллер

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Ми не побачили причин змінювати конфігурацію наших ядерних сил", - наголосив Міллер, коментуючи заяви Путіна про повну готовність ядерних сил РФ до "гарантованого застосування".



Представник адміністрації США також наголосив, що риторика РФ є "безвідповідальною та недоречною для ядерної держави".

Міллер назвав її несумісною з тим, як "будь-яка ядерна держава має публічно висловлювати свою позицію про застосування такої зброї".