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США не бачать причин змінювати ядерну політику попри погрози Путіна, - Міллер

5 березня, 2024 вiвторок
07:42
Світ Ядерна безпека

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер назвав заяви президента РФ Володимира Путіна про готовність застосувати ядерну зброю недоречними та заявив, що у Штатах не бачать причин змінювати конфігурацію власних ядерних сил

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Ми не побачили причин змінювати конфігурацію наших ядерних сил", - наголосив Міллер, коментуючи заяви Путіна про повну готовність ядерних сил РФ до "гарантованого застосування".

Представник адміністрації США також наголосив, що риторика РФ є "безвідповідальною та недоречною для ядерної держави".

Міллер назвав її несумісною з тим, як "будь-яка ядерна держава має публічно висловлювати свою позицію про застосування такої зброї".

  • Під час звернення до федеральних зборів Путін заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.
  • Також він зазначив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі – це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.
Теги:
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
ядерна програма
США
ядерна небезпека
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