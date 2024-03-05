США не бачать причин змінювати ядерну політику попри погрози Путіна, - Міллер
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер назвав заяви президента РФ Володимира Путіна про готовність застосувати ядерну зброю недоречними та заявив, що у Штатах не бачать причин змінювати конфігурацію власних ядерних сил
Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Ми не побачили причин змінювати конфігурацію наших ядерних сил", - наголосив Міллер, коментуючи заяви Путіна про повну готовність ядерних сил РФ до "гарантованого застосування".
Представник адміністрації США також наголосив, що риторика РФ є "безвідповідальною та недоречною для ядерної держави".
Міллер назвав її несумісною з тим, як "будь-яка ядерна держава має публічно висловлювати свою позицію про застосування такої зброї".
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